Елена Рыбакина объяснила, как смогла обыграть Арину Соболенко в финале Australian Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, за счёт чего смогла сломить сопротивление белоруски Арины Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

— Это невероятное достижение, я очень счастлива и горда. Это была очень тяжёлая битва, не ожидала, что матч так перевернётся. Получила несколько возможностей, Арина – сильный соперник, и я очень счастлива, что в этот раз взяла трофей.

— Какую роль сыграл финал-2023? Условия были такими же, вы выиграли первый сет, но в этот раз выиграли и третий.

— В прошлый раз я была близка к победе, однако Арина очень хорошо провела тот матч. Помню, что она шла на свои удары, здорово подавала, даже где-то рисковала, потому что вторая подача у неё была почти как первая. Знала, что сегодня если поведу, то мне тоже надо будет пробовать рискованные удары, а не выжидать её ошибки или затягивать розыгрыши.

Второй сет был тяжёлым, так же, как и первый, но я смогла быстро повести и сделать брейк, поэтому он был полегче. Во втором была равная борьба, она играла хорошо, а я не прибавила по уровню. Было тяжело вернуться в игру в третьем, но я рада, что смогла успокоиться, не злиться и фокусироваться на каждом мяче, не отпускать её далеко в счёте, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.