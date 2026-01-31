Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вокруг отличные люди». Елена Рыбакина назвала ключевые факторы своего успеха на турнирах

«Вокруг отличные люди». Елена Рыбакина назвала ключевые факторы своего успеха на турнирах
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что считает основными причинами своего успешного выступления на турнирах в последние месяцы.

— Статистика говорит, что с Уимблдона вы выиграли больше всех матчей в женском туре. В чём главная причина этого?
— Я даже не знала об этом. Причина… Я хорошо играю, у меня очень агрессивный стиль, это точно ключевое.

— Может, что-то поменяли в питании или тренировках?
— Мы всегда адаптируемся к моему самочувствию. Календарь для всех тяжёлый, бывают мелкие травмы, надо постоянно обсуждать с командой, иметь запасные планы. Основной план может быть один, а утром просыпаешься, и уже совсем другая история. Главное – коммуникация и что вокруг тебя отличные люди, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
«Верила, что вернусь на этот уровень. У меня большие цели». Рыбакина — о победе на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android