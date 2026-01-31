«Вокруг отличные люди». Елена Рыбакина назвала ключевые факторы своего успеха на турнирах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что считает основными причинами своего успешного выступления на турнирах в последние месяцы.

— Статистика говорит, что с Уимблдона вы выиграли больше всех матчей в женском туре. В чём главная причина этого?

— Я даже не знала об этом. Причина… Я хорошо играю, у меня очень агрессивный стиль, это точно ключевое.

— Может, что-то поменяли в питании или тренировках?

— Мы всегда адаптируемся к моему самочувствию. Календарь для всех тяжёлый, бывают мелкие травмы, надо постоянно обсуждать с командой, иметь запасные планы. Основной план может быть один, а утром просыпаешься, и уже совсем другая история. Главное – коммуникация и что вокруг тебя отличные люди, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.