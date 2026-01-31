«Он поднял уровень игры ещё на одну ступень». Бартоли — о выходе Джоковича в финал AO-2026

Победительница Уимблдона-2013 французская теннисистка Марион Бартоли высказалась о победе 38-летнего Новака Джоковича в 1/2 финала АО-2026 над Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

— Насколько вас удивил Новак Джокович в полуфинале, который он выиграл у Янника Синнера? Верили ли вы, что в 38 лет он способен на такой уровень?

— Да, я считала, что он способен на это. Для меня он чемпион вне категорий и стандартов. Он обладает выдающимся теннисным интеллектом и прекрасно понимал, что ему нужно приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, а значит — работать ещё больше. Именно это он и сделал в предсезонный период в Дубае. Каждый день на корте, а мне довелось увидеть несколько его тренировок, долгие часы в тренажёрном зале до позднего вечера, постоянный анализ недостатков. В итоге он поднял свой уровень игры ещё на одну ступень. Я была уверена, что он способен на это, даже несмотря на колоссальную сложность задачи.

Эта победа полностью отражает его сущность и его карьеру, иллюстрирует редчайшую способность адаптироваться, которой обладают лишь единицы. Именно это он показывал на протяжении всего матча. Достаточно посмотреть, как он исполнял форхенды, насколько агрессивнее стал играть, как спасал брейк-пойнты в пятом сете — восемь подряд. Он ведёт с брейком, но при счёте 0:40 рискует и делает вторую подачу 189 км/ч, а затем вытаскивает крайне сложный мяч. Час ночи, четыре часа тяжелейшей борьбы, мяч уходит в прожекторы. Это ситуация, в которой легко ошибиться, но он исполняет выдающийся смэш. Это Джокович в чистом виде. Бесконечная способность переизобретать себя, находить решения и доходить до предела своих ментальных, физических и теннисных ресурсов, — приводит слова Бартоли L'Équipe.