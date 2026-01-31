Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на Australian Open — 2026
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заработала $ 2 млн 905 тыс. за победу на Australian Open — 2026. В финале турнира она одержала победу над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Это не самая крупная сумма призовых в карьере 26-летней Рыбакиной. На Итоговом чемпионате WTA — 2025 Елена выиграла все пять матчей, и её призовые тогда составили $ 5 млн 235 тыс. За свой первый титул на ТБШ, Уимблдон-2022, Рыбакина заработала $ 2 млн 580 тыс.
Финалистка турнира Соболенко получила $ 1 млн 505 тыс. призовых. Арина является двукратной чемпионкой Australian Open (2023, 2024).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:31