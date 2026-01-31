Скидки
Теннис

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу на Australian Open — 2026

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заработала $ 2 млн 905 тыс. за победу на Australian Open — 2026. В финале турнира она одержала победу над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Это не самая крупная сумма призовых в карьере 26-летней Рыбакиной. На Итоговом чемпионате WTA — 2025 Елена выиграла все пять матчей, и её призовые тогда составили $ 5 млн 235 тыс. За свой первый титул на ТБШ, Уимблдон-2022, Рыбакина заработала $ 2 млн 580 тыс.

Финалистка турнира Соболенко получила $ 1 млн 505 тыс. призовых. Арина является двукратной чемпионкой Australian Open (2023, 2024).

Елена Рыбакина объяснила, как смогла обыграть Арину Соболенко в финале Australian Open
Новости. Теннис
