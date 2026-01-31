Скидки
Главная Теннис Новости

Екатерина Тупицына — Ксения Ефремова: онлайн-трансляция финала юниорского Australian Open

Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок. За титул поборются россиянка Екатерина Тупицына (1151-й номер рейтинга WTA) и французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Не начался
1 2 3
         
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Тупицына — Ксения Ефремова. Начало финального поединка запланировано на 4:00 мск.

В полуфинале 17-летняя Екатерина Тупицына обыграла американку Ти Фродин со счётом 6:3, 6:4. 16-летняя Ксения Ефремова одержала победу над россиянкой Радой Золотарёвой (6:0, 4:6, 6:4).

