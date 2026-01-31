Корретха одним предложением охарактеризовал карьеру Александра Зверева

Бывшая вторая ракетка мира из Испании Алекс Корретха высказался о неудачах немецкого теннисиста Александра Зверева на пути к титулу ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Зверев уступил в пятисетовом поединке Карлосу Алькарасу. Счёт — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу испанца.

«Это лучший теннисист, которого я видел, и который так и не выиграл турнир «Большого шлема», — приводит слова Алекса Корретхи We love tennis.

Звереву 28 лет. Он три раза выходил в финал ТБШ, но так и не завоевал там трофей. Его наивысшая позиция в рейтинге АТР — второе место, достигнутое 13 июня 2022 года.