Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния перед финалом Australian Open

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку.
Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а летом 2024-го выиграл финал Олимпиады в Париже. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025.
Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м, в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов, а в сентябре прошлого года впервые взял верх над Новаком на харде, выиграв полуфинал US Open в трёх сетах.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович, начало которого запланировано на 11:30 мск.
