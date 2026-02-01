Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния перед финалом Australian Open

Карлос Алькарас — Новак Джокович: история противостояния перед финалом Australian Open
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). Серб был сильнее в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023, финале «Мастерса» в Цинциннати и полуфинале Итогового чемпионата ATP того же года, а летом 2024-го выиграл финал Олимпиады в Париже. Также Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025.

Карлос же обыграл его в полуфинале мадридского «Мастерса» в 2022-м, в двух подряд финалах Уимблдона 2023 и 2024 годов, а в сентябре прошлого года впервые взял верх над Новаком на харде, выиграв полуфинал US Open в трёх сетах.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович, начало которого запланировано на 11:30 мск.

Материалы по теме
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android