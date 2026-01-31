Род Лэйвер: и Рыбакину, и Соболенко ждут новые трофеи на Australian Open

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер обратился к казахстанке Елене Рыбакиной и белоруске Арине Соболенко после финала Australian Open — 2026. Рыбакина победила со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Поздравляю Елену Рыбакину с первой победой на Открытом чемпионате Австралии – заслуженное достижение после доминирующего [австралийского] лета. Браво! Несомненно, и тебя, и Арину Соболенко ждут новые трофеи на Australian Open», — написал Лэйвер на личной странице в соцсетях.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.