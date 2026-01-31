«Главный вопрос — восстановление». Хенмэн — о финале АО-2026 между Джоковичем и Алькарасом

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open – 2026, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Игра состоится 1 февраля.

«Всё получилось просто идеально с этими двумя эпическими полуфиналами, с игровыми стилями, с тем, как они сопоставимы друг с другом. Посмотрим, принесёт ли Алькарас вариативность, сможет ли Джокович снова показать своё невероятное умение отбивать мячи, как в матче с Синнером, и сыграть максимально яркий теннис. Главный вопрос — восстановление.

Алькарас играл пять часов против Зверева, но он намного моложе, так что можно ожидать, что он восстановится немного лучше, и у него было немного больше времени на отдых. Джокович провёл на корте более четырёх часов, так что остаётся надеяться, что у него хватит энергии, чтобы в финале сыграть в полную силу», – приводит слова Хенмэна TNT Sports.