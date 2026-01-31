Стал известен судья финала Australian Open — 2026 Алькарас — Джокович

Австралийский судья Джон Блом будет работать на вышке во время мужского финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Встреча состоится 1 февраля.

До этого Блом работал на трёх финалах турниров «Большого шлема», все матчи пришлись на Australian Open. Это было в 2013 (Новак Джокович — Энди Маррей), 2016 (Анжелика Кербер — Серена Уильямс) и 2022 (Рафаэль Надаль — Даниил Медведев) годах.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович, начало которого запланировано на 11:30 мск.