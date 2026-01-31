Стал известен судья финала Australian Open — 2026 Алькарас — Джокович
Поделиться
Австралийский судья Джон Блом будет работать на вышке во время мужского финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку. Встреча состоится 1 февраля.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
До этого Блом работал на трёх финалах турниров «Большого шлема», все матчи пришлись на Australian Open. Это было в 2013 (Новак Джокович — Энди Маррей), 2016 (Анжелика Кербер — Серена Уильямс) и 2022 (Рафаэль Надаль — Даниил Медведев) годах.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович, начало которого запланировано на 11:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43