«Полностью заслуженная победа». Возняцки — о титуле Рыбакиной на Australian Open — 2026

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки оценила победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Australian Open – 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
«Сегодня она показала великолепный теннис. Когда это важно больше всего, её форхенд был просто в огне, подача тоже. Победа на Итоговом чемпионате придаёт невероятную уверенность — ты обыгрываешь лучших игроков мира. Она прошла турнир с результатом 5-0, а потом уходишь на паузу сезона, понимая, что движешься в правильном направлении. Ты уже чувствуешь себя уверенно и доволен своей игрой.
Затем она приехала сюда и с каждым матчем играла всё лучше и лучше — сегодняшняя победа Рыбакиной полностью заслужена. Она шла за победой. Да, во втором сете она немного сбавила, но нельзя не отдать должное Соболенко — сегодня она тоже показала отличный теннис. Это был очень близкий матч, они обе сыграли фантастически», – сказала Возняцки в эфире ESPN.
