«Моя цель — выиграть». Француженка Ефремова — о финале юниорского АО-2026

583-я ракетка мира французская теннисистка Ксения Ефремова поделилась настроем после выхода в финал розыгрыша юниорского Australian Open – 2026. В матче 1/2 финала Ефремова обыграла россиянку Раду Золотарёву (6:0, 4:6, 6:4).

«Я позвонила маме. Для меня очень важно ей позвонить, даже если она спит, ничего страшного, нам всё равно! (Улыбается.) Она не смотрела матч, слишком переживает. Она очень счастлива!

Во время полуфинала нужно было оставаться очень спокойной, держаться в матче, не паниковать. Если я запаникую — всё кончено.

Моя цель — выиграть финал. Это было бы невероятно для меня, всей моей семьи, моей команды и Франции», – приводит слова Ефремовой L'Équipe.

За чемпионский титул юниорского Открытого чемпионата Австралии – 2026 Ефремова поспорит с россиянкой Ксенией Тупицыной.