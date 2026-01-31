Стала известна сетка турнира в Клуж-Напоке, где сыграют Захарова, Плишкова и Радукану

Появилась сетка турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). На хардовом турнире выступит россиянка Анастасия Захарова (105-й номер рейтинга), которая в первом круге сразится с Каролиной Плишковой из Чехии (уайлд-кард, бывшая первая ракетка мира). Эта встреча состоится 2 февраля.

Под первым номером посеяна британская спортсменка Эмма Радукану. Она на старте сыграет с Гретье Миннен из Бельгии. Также на корт выйдут Жаклин Кристиан (Румыния), Камилла Рахимова (Узбекистан), Анастасия Потапова (Австрия) и Ольга Данилович (Сербия).

Действующей победительницей турнира является Анастасия Потапова, которая год назад выступала ещё за Россию.