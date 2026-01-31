Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пришла в академию любителем». Агент Островский — о финалистке юниорского АО Тупицыной

«Пришла в академию любителем». Агент Островский — о финалистке юниорского АО Тупицыной
Комментарии

Агент Александр Островский рассказал, как финалистка юниорского Australian Open – 2026 Екатерина Тупицына попала в теннис и изначально пришла к нему в академию как любитель.

«Катя Тупицына начала с трёх лет заниматься подготовкой к теннису, в пять пришла в «Мегаспорт» в Москве, её первым тренером был Малин Фёдор Евгеньевич.

К нам в академию Катя попала в 2021 году в 13 лет и была зачислена в группу спортивной подготовки JTT team. Она пришла любителем и постепенно выросла в ведущего игрока своего возраста. Тренируется в академии Александра Островского в Химках у Алексея и Юлии Павловых, Паши Филина. Консультирует Борис Львович Собкин. Тренер по ОФП — Виктория Гурова. Сейчас в Австралии с ней тренер нашей академии в Дубае Георгий Салбиев.

Чувствует себя хорошо, восстанавливается после полуфинала и настраивается на финал!

Катю в её карьере поддерживают академия и наше спортивное маркетинговое агентство. Живёт и тренируется в Москве/Химках. Родители работают в Москве, есть младший брат и старшая сестра», – сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Тупицына сыграет финал Australian Open в ночь на воскресенье, 1 февраля, в 4:00 по московскому времени.

Материалы по теме
«Пришла любителем и выросла в ведущего игрока». Что известно о финалистке юниорского AO?
Эксклюзив
«Пришла любителем и выросла в ведущего игрока». Что известно о финалистке юниорского AO?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android