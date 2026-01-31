«Пришла в академию любителем». Агент Островский — о финалистке юниорского АО Тупицыной

Агент Александр Островский рассказал, как финалистка юниорского Australian Open – 2026 Екатерина Тупицына попала в теннис и изначально пришла к нему в академию как любитель.

«Катя Тупицына начала с трёх лет заниматься подготовкой к теннису, в пять пришла в «Мегаспорт» в Москве, её первым тренером был Малин Фёдор Евгеньевич.

К нам в академию Катя попала в 2021 году в 13 лет и была зачислена в группу спортивной подготовки JTT team. Она пришла любителем и постепенно выросла в ведущего игрока своего возраста. Тренируется в академии Александра Островского в Химках у Алексея и Юлии Павловых, Паши Филина. Консультирует Борис Львович Собкин. Тренер по ОФП — Виктория Гурова. Сейчас в Австралии с ней тренер нашей академии в Дубае Георгий Салбиев.

Чувствует себя хорошо, восстанавливается после полуфинала и настраивается на финал!

Катю в её карьере поддерживают академия и наше спортивное маркетинговое агентство. Живёт и тренируется в Москве/Химках. Родители работают в Москве, есть младший брат и старшая сестра», – сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Тупицына сыграет финал Australian Open в ночь на воскресенье, 1 февраля, в 4:00 по московскому времени.