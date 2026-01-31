«Очень напористый характер». Тренер российских юниорок по ОФП — о финалистке AO Тупицыной

Тренер российских юниорок по ОФП Александр Логинов поделился деталями подготовки Екатерины Тупицыной к финалу Australian Open – 2026. За победу на Открытом чемпионате Австралии россиянка поборется с французской теннисисткой Ксенией Ефремовой.
«Катя себя чувствует отлично, настраиваем всей командой на победу в финале, каждый день с ней работает врач сборной, Катя каждый день проходит восстановительные процедуры.
Перед каждым матчем я провожу Кате специальную подготовительную разминку, цель которой – включить спортсмена как физически, так и ментально. Очень важно, чтобы тело было готово к специфическим нагрузкам, которые спортсмен испытывает во время поединка. Также очень важен максимальный фокус внимания, зрительных реакций, для этого я использую определённый комплекс специальных упражнений.
Катю знаю уже четыре года. Познакомились в академии Александра Островского в городе Химки, где мне довелось быть её тренером по физической подготовке определённое количество времени. Катю знаю достаточно хорошо, у неё очень напористый спортивный характер, и я уверен, что завтрашний финал будет очень интересным!» – сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.
