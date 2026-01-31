Скидки
«У женского тенниса светлое будущее». Гарсия — о финале Рыбакиной и Соболенко на AO-2026

Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия оценила уровень игры казахстанки Елены Рыбакиной и белоруски Арины Соболенко после финала Australian Open — 2026. Рыбакина победила со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Впечатляющий уровень от Елены Рыбакиной! Заслуженная победа! Отличное выступление и от Арины Соболенко, у вас обеих и у женского тенниса в целом светлое будущее. С нетерпением жду продолжения сезона!» — написала Гарсия на личной странице в соцсетях.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.

