«У женского тенниса светлое будущее». Гарсия — о финале Рыбакиной и Соболенко на AO-2026

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия оценила уровень игры казахстанки Елены Рыбакиной и белоруски Арины Соболенко после финала Australian Open — 2026. Рыбакина победила со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Впечатляющий уровень от Елены Рыбакиной! Заслуженная победа! Отличное выступление и от Арины Соболенко, у вас обеих и у женского тенниса в целом светлое будущее. С нетерпением жду продолжения сезона!» — написала Гарсия на личной странице в соцсетях.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.