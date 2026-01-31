«У женского тенниса светлое будущее». Гарсия — о финале Рыбакиной и Соболенко на AO-2026
Поделиться
Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия оценила уровень игры казахстанки Елены Рыбакиной и белоруски Арины Соболенко после финала Australian Open — 2026. Рыбакина победила со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Впечатляющий уровень от Елены Рыбакиной! Заслуженная победа! Отличное выступление и от Арины Соболенко, у вас обеих и у женского тенниса в целом светлое будущее. С нетерпением жду продолжения сезона!» — написала Гарсия на личной странице в соцсетях.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:05
-
18:50
-
18:39
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:56
-
16:43