В аккаунте Федерации тенниса Казахстана назвали историческим титул Рыбакиной на AO-2026
Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана поздравила Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open — 2026 над белоруской Ариной Соболенко, назвав это событие историческим для казахстанского тенниса.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Елена Рыбакина побеждает на Открытом чемпионате Австралии. Она одержала убедительную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Казахстанский теннис стал свидетелем ещё одного исторического момента», — написали в аккаунте федерации.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
