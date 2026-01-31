В аккаунте Федерации тенниса Казахстана назвали историческим титул Рыбакиной на AO-2026

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана поздравила Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open — 2026 над белоруской Ариной Соболенко, назвав это событие историческим для казахстанского тенниса.

«Елена Рыбакина побеждает на Открытом чемпионате Австралии. Она одержала убедительную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Казахстанский теннис стал свидетелем ещё одного исторического момента», — написали в аккаунте федерации.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.