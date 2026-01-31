Скидки
В аккаунте Федерации тенниса Казахстана назвали историческим титул Рыбакиной на AO-2026

Комментарии

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана поздравила Елену Рыбакину с победой в финале Australian Open — 2026 над белоруской Ариной Соболенко, назвав это событие историческим для казахстанского тенниса.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Елена Рыбакина побеждает на Открытом чемпионате Австралии. Она одержала убедительную победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Казахстанский теннис стал свидетелем ещё одного исторического момента», — написали в аккаунте федерации.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.

