Рыбакина стала шестой теннисисткой в XXI веке с 10 победами подряд над соперницами топ-10

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина шестой в XXI веке смогла одержать 10 побед подряд над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. В субботу, 31 января, она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Помимо Рыбакиной, 10 и более побед над игроками первой десятки одерживали бельгийка Жюстин Энен, американки Винус Уильямс и Серена Уильямс, француженка Амели Моресмо и полька Ига Швёнтек. Арине Соболенко это достижение пока что не покорялось.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.