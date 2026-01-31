Рыбакина стала шестой теннисисткой в XXI веке с 10 победами подряд над соперницами топ-10
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина шестой в XXI веке смогла одержать 10 побед подряд над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. В субботу, 31 января, она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Помимо Рыбакиной, 10 и более побед над игроками первой десятки одерживали бельгийка Жюстин Энен, американки Винус Уильямс и Серена Уильямс, француженка Амели Моресмо и полька Ига Швёнтек. Арине Соболенко это достижение пока что не покорялось.
Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.
Комментарии
