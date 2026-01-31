Скидки
Рыбакина стала шестой теннисисткой в XXI веке с 10 победами подряд над соперницами топ-10

Рыбакина стала шестой теннисисткой в XXI веке с 10 победами подряд над соперницами топ-10
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина шестой в XXI веке смогла одержать 10 побед подряд над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. В субботу, 31 января, она обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Помимо Рыбакиной, 10 и более побед над игроками первой десятки одерживали бельгийка Жюстин Энен, американки Винус Уильямс и Серена Уильямс, француженка Амели Моресмо и полька Ига Швёнтек. Арине Соболенко это достижение пока что не покорялось.

Победа на Открытом чемпионате Австралии — 2026 стала второй на турнире «Большого шлема» в карьере 26-летней Елены Рыбакиной. В 2022 году она выиграла Уимблдон.

