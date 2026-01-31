Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Появилась сетка турнира в Абу-Даби, куда заявились Александрова, Самсонова и Павлюченкова

Появилась сетка турнира в Абу-Даби, куда заявились Александрова, Самсонова и Павлюченкова
Екатерина Александрова
Комментарии

Стала известна турнирная сетка соревнований категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Там сыграют россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

В первом круге пятая сеяная Самсонова сразится с американской теннисисткой Софьей Кенин, а Павлюченкова также выйдет на корт против американки Маккартни Кесслер. Александрова (вторая сеяная) проходит автоматически во второй круг, где встретится с сильнейшей в матче между Даяной Ястремской (Украина) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).

Выступят в Абу-Даби также Белинда Бенчич (Швейцария), Клара Таусон (Дания), Елена Остапенко (Латвия), Эмма Наварро (США), Паула Бадоса (Испания) и Александра Эала (Филиппины).

Календарь турнира в Абу-Даби
Сетка турнира в Абу-Даби
Материалы по теме
Стала известна сетка турнира в Клуж-Напоке, где сыграют Захарова, Плишкова и Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android