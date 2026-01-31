Появилась сетка турнира в Абу-Даби, куда заявились Александрова, Самсонова и Павлюченкова

Стала известна турнирная сетка соревнований категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Там сыграют россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

В первом круге пятая сеяная Самсонова сразится с американской теннисисткой Софьей Кенин, а Павлюченкова также выйдет на корт против американки Маккартни Кесслер. Александрова (вторая сеяная) проходит автоматически во второй круг, где встретится с сильнейшей в матче между Даяной Ястремской (Украина) и Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).

Выступят в Абу-Даби также Белинда Бенчич (Швейцария), Клара Таусон (Дания), Елена Остапенко (Латвия), Эмма Наварро (США), Паула Бадоса (Испания) и Александра Эала (Филиппины).