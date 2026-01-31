Хенмэн назвал фаворита финала Australian Open — 2026 у мужчин

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн назвал фаворита в финале Australian Open – 2026, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Встреча состоится 1 февраля.
«Я думаю, что фаворитом будет Алькарас, но Джокович сыграл лучше в полуфинале, и это поражает, потому что Джокович невероятен. Он выиграл 24 турнира «Большого шлема», мы все знаем, чего он достиг.
Но в том полуфинале у него почти не было базы – он плохо играл на турнире, у него был технический выход в полуфинал, когда он проигрывал два сета Музетти и выглядел психологически ослабленным. Потом смотришь первые три гейма против Синнера — и думаешь: «Вау, всё может закончиться быстро», потому что он был весь разбросан по корту, поздно реагировал на удары, ноги не бежали. Потом он проигрывает первый сет 3:6, и думаешь: «Ладно, теперь он включился». А дальше то, как он играл, было просто за пределами фантастики. Он разрывал форхенд — одно из самых удивительных выступлений Джоковича, которые я когда-либо видел.
Адреналин, конечно, сыграет огромную роль, но у нас есть человек, который выигрывал Australian Open 10 раз, он знает, что нужно, чтобы добиться успеха здесь. И у нас есть один из самых невероятных молодых талантов, который борется за карьерный «Шлем» в 22 года. Так что противостояние не могло быть более захватывающим», – приводит слова Хенмэна TNT Sports.
