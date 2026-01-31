Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У меня был только один вариант». Рыбакина — о победном розыгрыше в финале АО-2026

«У меня был только один вариант». Рыбакина — о победном розыгрыше в финале АО-2026
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала решающий розыгрыш финального матча Australian Open — 2026, в котором обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Рыбакина завершила матч подачей навылет.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Думаю, никто не может быть таким хладнокровным, как ты, ведь ты завершила матч подачей навылет. Всё было очень напряжённо, счёт был плотный. Как тебе это удалось?
— Да, думаю, у меня просто не было другого варианта в тот момент, потому что Арина хорошо принимала, а мой процент первой подачи, скажем так, был не самым высоким.

— На самом деле он был хорошим.
— Да? Окей, хорошо знать. Но в целом по ходу матча казалось, что подача не совсем идёт. Так что, думаю, у меня был только один вариант — сделать эйс и так закончить матч, – сказала Рыбакина в интервью Eurosport.

Материалы по теме
«Лучшее оружие против первых ракеток мира». Теннисный мир восхищён победой Рыбакиной на AO
«Лучшее оружие против первых ракеток мира». Теннисный мир восхищён победой Рыбакиной на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android