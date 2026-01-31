«У меня был только один вариант». Рыбакина — о победном розыгрыше в финале АО-2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала решающий розыгрыш финального матча Australian Open — 2026, в котором обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Рыбакина завершила матч подачей навылет.

— Думаю, никто не может быть таким хладнокровным, как ты, ведь ты завершила матч подачей навылет. Всё было очень напряжённо, счёт был плотный. Как тебе это удалось?

— Да, думаю, у меня просто не было другого варианта в тот момент, потому что Арина хорошо принимала, а мой процент первой подачи, скажем так, был не самым высоким.

— На самом деле он был хорошим.

— Да? Окей, хорошо знать. Но в целом по ходу матча казалось, что подача не совсем идёт. Так что, думаю, у меня был только один вариант — сделать эйс и так закончить матч, – сказала Рыбакина в интервью Eurosport.