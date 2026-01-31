Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он живёт моментом». Виландер — об игре Джоковича на Аustralian Оpen — 2026

«Он живёт моментом». Виландер — об игре Джоковича на Аustralian Оpen — 2026
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился впечатлениями от игры сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Серб вышел в финал турнира, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я верю, когда он говорит, что не строит планы на будущее и живёт просто днём, потому что он бы не играл так, если бы думал, как все остальные, о далёкой перспективе. Это правда — он такой. Он живёт моментом. Он может быть полностью вовлечён, словно в трансе с публикой, а через два розыгрыша улыбаться и быть гораздо спокойнее. Это просто невероятно.

Но когда выходишь после его полуфинала, думаешь: «Ага, 38 лет — это всего лишь цифра для Новака». Его подача, форхенды вдоль линии, движения, энергия — это просто Джокович 10 лет назад. Если он выиграет этот Australian Open, для меня это будет один из пяти самых неожиданных титулов в истории. И это при том, что речь идёт о Джоковиче», – приводит слова Виландера L’Equipe.

Материалы по теме
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android