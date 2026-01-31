«Он живёт моментом». Виландер — об игре Джоковича на Аustralian Оpen — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился впечатлениями от игры сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Серб вышел в финал турнира, где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я верю, когда он говорит, что не строит планы на будущее и живёт просто днём, потому что он бы не играл так, если бы думал, как все остальные, о далёкой перспективе. Это правда — он такой. Он живёт моментом. Он может быть полностью вовлечён, словно в трансе с публикой, а через два розыгрыша улыбаться и быть гораздо спокойнее. Это просто невероятно.

Но когда выходишь после его полуфинала, думаешь: «Ага, 38 лет — это всего лишь цифра для Новака». Его подача, форхенды вдоль линии, движения, энергия — это просто Джокович 10 лет назад. Если он выиграет этот Australian Open, для меня это будет один из пяти самых неожиданных титулов в истории. И это при том, что речь идёт о Джоковиче», – приводит слова Виландера L’Equipe.