Рыбакина в третий раз в карьере обыграла первую и вторую ракетки мира на одном турнире

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третий раз в карьере одержала победы над первой и второй ракетками мира в рамках одного турнира. В субботу, 31 января, она обыграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Турниры, на которых Рыбакина обыграла первую и вторую ракетки мира:

Индиан-Уэллс-2023: Ига Швёнтек (1, полуфинал), Арина Соболенко (2, финал).

Итоговый чемпионат WTA — 2025: Ига Швёнтек (2, групповой этап), Арина Соболенко (1, финал).

Australian Open — 2026: Ига Швёнтек (2, четвертьфинал), Арина Соболенко (1, финал).