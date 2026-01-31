Скидки
Главная Теннис Новости

Рыбакина в третий раз в карьере обыграла первую и вторую ракетки мира на одном турнире

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третий раз в карьере одержала победы над первой и второй ракетками мира в рамках одного турнира. В субботу, 31 января, она обыграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко в финале Australian Open — 2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Турниры, на которых Рыбакина обыграла первую и вторую ракетки мира:

  • Индиан-Уэллс-2023: Ига Швёнтек (1, полуфинал), Арина Соболенко (2, финал).
  • Итоговый чемпионат WTA — 2025: Ига Швёнтек (2, групповой этап), Арина Соболенко (1, финал).
  • Australian Open — 2026: Ига Швёнтек (2, четвертьфинал), Арина Соболенко (1, финал).
Рыбакина стала шестой теннисисткой в XXI веке с 10 победами подряд над соперницами топ-10
