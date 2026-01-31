Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Испании сочли беспочвенными жалобы Зверева на медицинскую паузу Алькараса

В Испании сочли беспочвенными жалобы Зверева на медицинскую паузу Алькараса
Карлос Алькарас
Комментарии

Испанский журналист Хосе Моргадо заявил, что Карлос Алькарас не нарушил правила, попросив медицинскую паузу в полуфинале АО-2026 с Александром Зверевым. При счёте 4:4 на своей подаче испанец почувствовал боль в бедре и по окончании гейма попросил медицинский тайм-аут. Зверев посчитал, что ему делают массаж, чтобы ослабить судороги, и разозлился. В теннисе запрещено брать перерыв из-за судорог, это можно делать в случае травмы. Встреча в итоге завершилась в пользу Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:50 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 3 6 4 7
4 		6 5 7 7 7 7 5
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Обратите внимание: медицинский тайм-аут, который взял Алькарас, разрешён по правилам Australian Open. Помимо судорог, у Алькараса была рвота, что может быть признаком теплового удара. В таком случае игроку действительно нужна медицинская помощь. Ему даже дали медикаменты. Карлос не сделал ничего неправильно», — написал Моргадо в социальных сетях.

Материалы по теме
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
На кону историческая победа! В финале AO Джокович и Алькарас сыграют больше чем за титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android