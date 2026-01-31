В Испании сочли беспочвенными жалобы Зверева на медицинскую паузу Алькараса

Испанский журналист Хосе Моргадо заявил, что Карлос Алькарас не нарушил правила, попросив медицинскую паузу в полуфинале АО-2026 с Александром Зверевым. При счёте 4:4 на своей подаче испанец почувствовал боль в бедре и по окончании гейма попросил медицинский тайм-аут. Зверев посчитал, что ему делают массаж, чтобы ослабить судороги, и разозлился. В теннисе запрещено брать перерыв из-за судорог, это можно делать в случае травмы. Встреча в итоге завершилась в пользу Алькараса со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

«Обратите внимание: медицинский тайм-аут, который взял Алькарас, разрешён по правилам Australian Open. Помимо судорог, у Алькараса была рвота, что может быть признаком теплового удара. В таком случае игроку действительно нужна медицинская помощь. Ему даже дали медикаменты. Карлос не сделал ничего неправильно», — написал Моргадо в социальных сетях.