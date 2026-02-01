Карлос Алькарас — Новак Джокович: онлайн-трансляция финала Australian Open — в 11:30
Сегодня, 1 февраля, в Мельбурне пройдёт финальный матч Australian Open — 2026 между шестикратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и 24-кратным чемпионом мэйджоров представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович. Начало матча запланировано на 11:30 мск.
Джокович ведёт по личным встречам со счётом 5-4 (3-1 на харде). В 2025 году они провели два матча, Новак победил в четвертьфинале Australian Open — 2025, а Карлос — в полуфинале US Open — 2025.
