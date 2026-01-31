Скидки
«Я бы сделал 17 сальто». Роддик восхитился спокойной реакцией Рыбакиной на титул AO-2026

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик с восхищением высказался о спокойствии казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после завоевания титула на Australian Open — 2026. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«У неё 10 побед подряд над игроками из топ-10. Она не боится важных матчей. У неё подходящий темперамент для турниров «Большого шлема». Я никогда не видел человека, который был бы настолько сдержанным после победы на ТБШ.

Если бы я выиграл свой второй турнир «Большого шлема», я бы сделал 17 сальто. Она ледяная — и я это уважаю», — сказал Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.

Фото: реакция Елены Рыбакиной после победы на Australian Open — 2026
