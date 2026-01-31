«Я бы сделал 17 сальто». Роддик восхитился спокойной реакцией Рыбакиной на титул AO-2026
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик с восхищением высказался о спокойствии казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после завоевания титула на Australian Open — 2026. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4).
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«У неё 10 побед подряд над игроками из топ-10. Она не боится важных матчей. У неё подходящий темперамент для турниров «Большого шлема». Я никогда не видел человека, который был бы настолько сдержанным после победы на ТБШ.
Если бы я выиграл свой второй турнир «Большого шлема», я бы сделал 17 сальто. Она ледяная — и я это уважаю», — сказал Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09