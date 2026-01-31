Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых вышел хотя бы в один финал ТБШ

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых оказался хотя бы в одном финале турнира серии «Большого шлема». Завтра, 1 февраля, он сыграет решающий матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Его соперник — первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

38-летний серб выходил в финал хотя бы одного ТБШ в 2007-2008, 2010-2016, 2018-2024 и 2026 годах. Он занимает первое место по этому показателю. По 15 сезонов с финалом ТБШ у швейцарца Роджера Федерера и у испанца Рафаэля Надаля.

Матч Карлос Алькарас — Новак Джокович в Мельбурне начнётся 1 февраля в 11:30 мск.