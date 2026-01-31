Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых вышел хотя бы в один финал ТБШ
Титулованный сербский теннисист Новак Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых оказался хотя бы в одном финале турнира серии «Большого шлема». Завтра, 1 февраля, он сыграет решающий матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Его соперник — первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
38-летний серб выходил в финал хотя бы одного ТБШ в 2007-2008, 2010-2016, 2018-2024 и 2026 годах. Он занимает первое место по этому показателю. По 15 сезонов с финалом ТБШ у швейцарца Роджера Федерера и у испанца Рафаэля Надаля.
Матч Карлос Алькарас — Новак Джокович в Мельбурне начнётся 1 февраля в 11:30 мск.
