Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых вышел хотя бы в один финал ТБШ

Новак Джокович
Титулованный сербский теннисист Новак Джокович проводит 17-й сезон, в каждом из которых оказался хотя бы в одном финале турнира серии «Большого шлема». Завтра, 1 февраля, он сыграет решающий матч на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Его соперник — первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

38-летний серб выходил в финал хотя бы одного ТБШ в 2007-2008, 2010-2016, 2018-2024 и 2026 годах. Он занимает первое место по этому показателю. По 15 сезонов с финалом ТБШ у швейцарца Роджера Федерера и у испанца Рафаэля Надаля.

Матч Карлос Алькарас — Новак Джокович в Мельбурне начнётся 1 февраля в 11:30 мск.

