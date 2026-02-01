Энди Роддик назвал Елену Рыбакину одной из лучших в истории теннисисток в игре на подаче

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает Елену Рыбакину из Казахстана одной из лучших теннисисток в истории в игре на подаче.

«Я не хочу преувеличивать, но это вполне обоснованное утверждение. Серена — лучшая подающая среди женщин всёх времен. Я думаю, вы не найдёте кого-то, кто бы с этим не согласился. Я считаю, что Рыбакина уже входит в тройку или четвёрку лучших за всю историю.

Она может попадать во все четыре точки при подаче. У неё также сильная вторая подача. У неё не просто мощная первая подача, за которой следует вторая, которую можно атаковать. Рыбакина легко попадает в углы и обладает большей силой», — сказал Роддик в подкасте Served With Andy Roddick.