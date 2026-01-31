«Она абсолютно заслуживает этой победы». Виландер — о титуле Рыбакиной на АО-2026
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026. Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Она обыграла первую ракетку мира в финале, победила вторую — Игу Швёнтек в четвертьфинале. Она обыграла Джессику Пегулу, которая идёт шестой в рейтинге, и которая выбила четвёртую — Аманду Анисимову. То есть все сильные соперники были повержены Еленой Рыбакиной на пути к победе. Она абсолютно заслуживает этой победы», – сказал Виландер в эфире Eurosport.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15
-
20:08
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:09