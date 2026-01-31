«Она абсолютно заслуживает этой победы». Виландер — о титуле Рыбакиной на АО-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026. Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Она обыграла первую ракетку мира в финале, победила вторую — Игу Швёнтек в четвертьфинале. Она обыграла Джессику Пегулу, которая идёт шестой в рейтинге, и которая выбила четвёртую — Аманду Анисимову. То есть все сильные соперники были повержены Еленой Рыбакиной на пути к победе. Она абсолютно заслуживает этой победы», – сказал Виландер в эфире Eurosport.