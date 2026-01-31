Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она абсолютно заслуживает этой победы». Виландер — о титуле Рыбакиной на АО-2026

«Она абсолютно заслуживает этой победы». Виландер — о титуле Рыбакиной на АО-2026
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Australian Open – 2026. Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Она обыграла первую ракетку мира в финале, победила вторую — Игу Швёнтек в четвертьфинале. Она обыграла Джессику Пегулу, которая идёт шестой в рейтинге, и которая выбила четвёртую — Аманду Анисимову. То есть все сильные соперники были повержены Еленой Рыбакиной на пути к победе. Она абсолютно заслуживает этой победы», – сказал Виландер в эфире Eurosport.

Материалы по теме
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android