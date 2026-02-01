Скидки
«Лучше вывески для Australian Open не бывает». Чесноков — о финале Джокович — Алькарас

«Лучше вывески для Australian Open не бывает». Чесноков — о финале Джокович — Алькарас
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Алькарас провёл почти шестичасовой матч — надо быть такой лошадью выносливой, чтобы такое осилить. А к финалу с Джоковичем нужно восстановиться. Но Карлос молодой, здоровый. А Джокович закончил во втором часу ночи, и я не знаю, насколько он будет свежим к финалу.

Лучше вывески для финала Australian Open не бывает. Это украшение турнира. Джокович — легенда мирового тенниса — и первый в мире Алькарас. Новак играет очень здорово, набрал форму, но ему 38 лет, и я не знаю, хватит ли сил и свежести», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

