«Лучше вывески для Australian Open не бывает». Чесноков — о финале Джокович — Алькарас

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Australian Open — 2026 между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Сербии Новаком Джоковичем, занимающим в рейтинге ATP четвёртую строчку.
«Алькарас провёл почти шестичасовой матч — надо быть такой лошадью выносливой, чтобы такое осилить. А к финалу с Джоковичем нужно восстановиться. Но Карлос молодой, здоровый. А Джокович закончил во втором часу ночи, и я не знаю, насколько он будет свежим к финалу.
Лучше вывески для финала Australian Open не бывает. Это украшение турнира. Джокович — легенда мирового тенниса — и первый в мире Алькарас. Новак играет очень здорово, набрал форму, но ему 38 лет, и я не знаю, хватит ли сил и свежести», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
