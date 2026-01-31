«Боже мой, какой матч она выдала». Журналист — о реакции Рыбакиной на победу на AO-2026
Американский спортивный журналист Бен Ротенберг высказался по поводу победы Елены Рыбакиной из Казахстана на Открытом чемпионате Австралии — 2026. После объявления победы Рыбакина улыбнулась и спокойно отреагировала на собственный триумф. Со счётом 6:4, 4:6, 6:4 она одолела первую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь).
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Судья: «Гейм, сет, матч!»
Рыбакина: (улыбнулась).
Чемпионка, которая всегда идёт своим путём. И, боже мой, какой матч она выдала сегодня вечером», — написал Ротенберг в социальных сетях.
Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена выиграла Уимблдон.
