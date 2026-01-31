«У таких людей есть нечто особенное». Любичич — об игре Джоковича на АО-2026

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич поделился мнением об игре 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Джокович вышел в финал турнира, где поборется за титул с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я видел подобное, когда тренировал Роджера Федерера. У таких людей есть нечто особенное. Нельзя говорить человеку, который выиграл 24 турнира «Большого шлема», что для него что-то невозможно. Нужно доверять чемпиону — он сам найдёт решение. После того что произошло в матче с Музетти, чувствовалось, что должно случиться нечто особенное. Против Янника он вышел с полным баком. Если он физически восстановится и будет играть так же, он может даже выиграть турнир», – приводит слова Любичича We Love Tennis.