«Не хочу думать о теннисе». Соболенко — на вопрос о целях после поражения в финале AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не хочет думать о теннисе после поражения в финале Australian Open — 2026 от Елены Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

— Вы выиграли четыре «Шлема», могли выиграть больше. Какие у вас сейчас амбиции?

— Сейчас? Не хочу думать о теннисе. Амбиции всё те же – пахать, биться, стараться изо всех сил. И если у меня будет ещё один шанс в финале, надо просто выходить и делать всё возможное. Всё так же, и посмотрим, сколько титулов я смогу выиграть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.