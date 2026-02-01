«Не хочу думать о теннисе». Соболенко — на вопрос о целях после поражения в финале AO-2026
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не хочет думать о теннисе после поражения в финале Australian Open — 2026 от Елены Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Вы выиграли четыре «Шлема», могли выиграть больше. Какие у вас сейчас амбиции?
— Сейчас? Не хочу думать о теннисе. Амбиции всё те же – пахать, биться, стараться изо всех сил. И если у меня будет ещё один шанс в финале, надо просто выходить и делать всё возможное. Всё так же, и посмотрим, сколько титулов я смогу выиграть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
00:33
-
00:30
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:23
-
20:15