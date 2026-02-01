Скидки
«Не хочу думать о теннисе». Соболенко — на вопрос о целях после поражения в финале AO-2026

«Не хочу думать о теннисе». Соболенко — на вопрос о целях после поражения в финале AO-2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что не хочет думать о теннисе после поражения в финале Australian Open — 2026 от Елены Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Вы выиграли четыре «Шлема», могли выиграть больше. Какие у вас сейчас амбиции?
— Сейчас? Не хочу думать о теннисе. Амбиции всё те же – пахать, биться, стараться изо всех сил. И если у меня будет ещё один шанс в финале, надо просто выходить и делать всё возможное. Всё так же, и посмотрим, сколько титулов я смогу выиграть, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

