Возняцки: это точно не последний раз, когда мы увидели победу Рыбакиной на ТБШ
Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки поделилась мнением о перспективах казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после её победы на Australian Open — 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Думаю, это точно не последний раз, когда мы увидели победу Рыбакиной на турнире «Большого шлема». Если она сможет сохранить здоровье, она способна обыграть любого. Я сама сталкивалась с её скоростью, тяжестью и чистотой ударов — сомнений нет, она будет выигрывать турниры «Большого шлема», если сохранит форму», – сказала Возняцки в эфире ESPN.
