Возняцки: это точно не последний раз, когда мы увидели победу Рыбакиной на ТБШ

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки поделилась мнением о перспективах казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после её победы на Australian Open — 2026. В финале турнира Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Думаю, это точно не последний раз, когда мы увидели победу Рыбакиной на турнире «Большого шлема». Если она сможет сохранить здоровье, она способна обыграть любого. Я сама сталкивалась с её скоростью, тяжестью и чистотой ударов — сомнений нет, она будет выигрывать турниры «Большого шлема», если сохранит форму», – сказала Возняцки в эфире ESPN.