Рыбакина рассказала, где планирует хранить чемпионский трофей Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, где планирует хранить титул победительницы Australian Open – 2026. Ранее Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

— Где будет стоять этот трофей? Рядом с тем, что ты завоевала на Уимблдоне?

— Может быть (улыбается). Честно говоря, я пока не уверена, потому что трофей Уимблдона сейчас у моих родителей, а я возвращаюсь домой, в Дубай. Так что, наверное, этот кубок я оставлю там. А дальше — либо семья приедет посмотреть, либо я потом привезу его. Но пока пусть будет поближе ко мне, – сказала Рыбакина в интервью Eurosport.