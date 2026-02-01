Скидки
Рыбакина рассказала, где планирует хранить чемпионский трофей Australian Open — 2026

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, где планирует хранить титул победительницы Australian Open – 2026. Ранее Рыбакина обыграла в финале турнира первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 6 4
6 4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Где будет стоять этот трофей? Рядом с тем, что ты завоевала на Уимблдоне?
— Может быть (улыбается). Честно говоря, я пока не уверена, потому что трофей Уимблдона сейчас у моих родителей, а я возвращаюсь домой, в Дубай. Так что, наверное, этот кубок я оставлю там. А дальше — либо семья приедет посмотреть, либо я потом привезу его. Но пока пусть будет поближе ко мне, – сказала Рыбакина в интервью Eurosport.

Рыбакина — двукратная чемпионка ТБШ! Елена оставила Соболенко без трофея Australian Open
