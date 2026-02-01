Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина в девятый раз за карьеру обыграла действующую первую ракетку мира

Елена Рыбакина в девятый раз за карьеру обыграла действующую первую ракетку мира
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 и Открытого чемпионата Австралии 2026 года, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в девятый раз за свою профессиональную карьеру смогла обыграть соперницу, которая находилась на первой строчке рейтинга WTA.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

При этом в активе казахстанской спортсменки шесть поражений в матчах с лидерами мирового рейтинга в одиночном женском теннисе.

Напомним, в финале Australian Open 2026 – 2026 Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что у Рыбакиной самый высокий показатель в истории по проценту своих побед над первыми ракетками мира с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году (60%, 9 побед — 6 поражений).

Материалы по теме
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне

Россиянки из топ-5 рейтинга WTA:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android