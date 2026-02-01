Елена Рыбакина в девятый раз за карьеру обыграла действующую первую ракетку мира

Чемпионка Уимблдона-2022 и Открытого чемпионата Австралии 2026 года, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в девятый раз за свою профессиональную карьеру смогла обыграть соперницу, которая находилась на первой строчке рейтинга WTA.

При этом в активе казахстанской спортсменки шесть поражений в матчах с лидерами мирового рейтинга в одиночном женском теннисе.

Напомним, в финале Australian Open 2026 – 2026 Рыбакина обыграла первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что у Рыбакиной самый высокий показатель в истории по проценту своих побед над первыми ракетками мира с момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году (60%, 9 побед — 6 поражений).

Россиянки из топ-5 рейтинга WTA: