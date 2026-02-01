WTA отреагировала на пост Соболенко после поражения от Рыбакиной в финале Australian Open
WTA в социальных сетях обратилась к белорусской теннисистке Арине Соболенко после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Соболенко в решающем матче за титул проиграла в финале со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Блестящие две недели» — написала WTA в комментариях под постом Соболенко после финала в одной из социальных сетей.
Арина Соболенко проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии. В 2025 году на этой стадии она потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.
Отметим, счёт в личных противостояниях между Соболенко и Рыбакиной стал 8-7 в пользу белоруски.
