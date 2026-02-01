Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла Арину Соболенко в очных матчах

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в очном матче. Теперь счёт в личных противостояниях 7-8 в пользу Соболенко.

Напомним, Рыбакина одержала победу над Соболенко в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. После этой победы Рыбакина станет третьей ракеткой мира.

Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.