Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла Арину Соболенко в очных матчах
Представительница Казахстана Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в очном матче. Теперь счёт в личных противостояниях 7-8 в пользу Соболенко.
Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Напомним, Рыбакина одержала победу над Соболенко в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. После этой победы Рыбакина станет третьей ракеткой мира.
Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.
Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.
