Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла Арину Соболенко в очных матчах

Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла Арину Соболенко в очных матчах
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина в седьмой раз обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в очном матче. Теперь счёт в личных противостояниях 7-8 в пользу Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Напомним, Рыбакина одержала победу над Соболенко в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:4. После этой победы Рыбакина станет третьей ракеткой мира.

Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбура-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.

Материалы по теме
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Рыбакина за титул AO заработала почти $ 3 млн. Это даже больше, чем на победном Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android