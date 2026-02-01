Тупицына — Ефремова: россиянка проиграла первый сет финала юниорского AO-2026
В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне проходит финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок, где за титул ведут борьбу россиянка Екатерина Тупицына (1151-й номер рейтинга WTA) и французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию.
Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|
|6
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Ефремова выиграла первый сет финального матча со счётом 3:6. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Тупицына — Ксения Ефремова.
Напомним, на стадии полуфинала Тупицына обыграла американку Ти Фродин со счётом 6:3, 6:4. Ефремова, в свою очередь одержала победу над россиянкой Радой Золотарёвой (6:0, 4:6, 6:4).
