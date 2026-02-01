Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026

В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок, где титул завоевала французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию. Она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ефремовой нет эйсов, три двойных ошибки и семь реализованный брейк-пойнтов из 11.

Напомним, на стадии полуфинала Тупицына обыграла американку Ти Фродин со счётом 6:3, 6:4. Ефремова, в свою очередь одержала победу над россиянкой Радой Золотарёвой (6:0, 4:6, 6:4).