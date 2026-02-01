Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026

В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок, где титул завоевала французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию. Она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|6
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ефремовой нет эйсов, три двойных ошибки и семь реализованный брейк-пойнтов из 11.
Напомним, на стадии полуфинала Тупицына обыграла американку Ти Фродин со счётом 6:3, 6:4. Ефремова, в свою очередь одержала победу над россиянкой Радой Золотарёвой (6:0, 4:6, 6:4).
- 1 февраля 2026
-
05:48
-
04:54
-
04:33
-
03:37
-
01:34
-
00:33
-
00:30
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:20
-
22:07
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:38
-
21:38
-
21:18
-
21:16
-
21:14
-
21:00