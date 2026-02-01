Скидки
Главная Теннис Новости

Екатерина Тупицына — Ксения Ефремова, результат матча 1 февраля 2026, счёт 0:2, финал; Australian Open — 2026

Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля в Мельбурне состоялся финальный матч Australian Open — 2026 среди юниорок, где титул завоевала французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию. Она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 7:5.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		5
6 		6
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ефремовой нет эйсов, три двойных ошибки и семь реализованный брейк-пойнтов из 11.

Напомним, на стадии полуфинала Тупицына обыграла американку Ти Фродин со счётом 6:3, 6:4. Ефремова, в свою очередь одержала победу над россиянкой Радой Золотарёвой (6:0, 4:6, 6:4).

Календарь юниорского Australian Open - 2026 - девушки
Турнирная сетка юниорского Australian Open - 2026 - девушки
