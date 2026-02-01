Елена Рыбакина выиграла 20 последних матчей из 21

Победа представительница Казахстана Елены Рыбакиной над первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 (6:4, 4:6, 6:4) стала 20-й в последнем 21 матче (одно поражение было в 1/4 финала на турнире в Брисбене от Каролины Муховой).

Рыбакина выиграла пятый финал подряд. Ранее представительница Казахстана выиграла финальные матчи Штутгарта-2024, Страсбурга-2025, Нинбо-2025 и Итогового-2025.

Победа Рыбакиной принесла ей второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона.

Казахстанская теннисистка станет третьей ракеткой мира по итогам Australian Open — 2026.