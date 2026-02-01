Скидки
Главная Теннис Новости

1 февраля главные новости спорта, теннис, АО-2026, UFC, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, футбол, АПЛ, Ла Лига, Формула-Е

Тупицына уступила в финале юниорского АО-2026, Волкановски победил Лопеса. Главное к утру
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла француженке Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026, чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски победил в бою-реванше второго номера рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325, 19-летний новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин стал вторым среди всех игроков в истории североамериканской организации по скорости реализации 100 трёхочковых бросков.

  1. Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026.
  2. Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325.
  3. Дёмин стал вторым в истории НБА по скорости реализации 100 трёхочковых.
  4. Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Эдмонтоном».
  5. «Вашингтон» отыгрался с 0:3 и победил «Каролину» в овертайме, Овечкин — без очков.
  6. Никита Хайкин признан лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по оценкам двух популярных порталов.
  7. Рафаэль Физиев проиграл нокаутом во втором раунде боя с Маурисио Руффи на турнире UFC 325.
  8. Бенуа Сен-Дени выиграл бой с Дэном Хукером техническим нокаутом на турнире UFC 325.
  9. Дубль Экитике позволил «Ливерпулю» разгромить «Ньюкасл Юнайтед» в 24-м туре АПЛ.
  10. «Челси» одолел «Вест Хэм Юнайтед» в 24-м туре АПЛ, уступая со счётом 0:2.
  11. «Барселона» победила «Эльче» в матче 22-го тура Ла Лиги.
  12. Митч Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Майами и стал рекордсменом серии.
Новости. Теннис
