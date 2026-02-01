Тупицына уступила в финале юниорского АО-2026, Волкановски победил Лопеса. Главное к утру

Российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла француженке Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026, чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски победил в бою-реванше второго номера рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325, 19-летний новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин стал вторым среди всех игроков в истории североамериканской организации по скорости реализации 100 трёхочковых бросков.