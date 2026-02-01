Тупицына уступила в финале юниорского АО-2026, Волкановски победил Лопеса. Главное к утру
Российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла француженке Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026, чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски победил в бою-реванше второго номера рейтинга UFC в категории до 66 кг бразильца Диего Лопеса на турнире UFC 325, 19-летний новичок клуба НБА «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин стал вторым среди всех игроков в истории североамериканской организации по скорости реализации 100 трёхочковых бросков.
- Екатерина Тупицына проиграла Ксении Ефремовой в финале юниорского AO-2026.
- Александр Волкановски выиграл бой с Диего Лопесом решением судей на турнире UFC 325.
- Дёмин стал вторым в истории НБА по скорости реализации 100 трёхочковых.
- Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Эдмонтоном».
- «Вашингтон» отыгрался с 0:3 и победил «Каролину» в овертайме, Овечкин — без очков.
- Никита Хайкин признан лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по оценкам двух популярных порталов.
- Рафаэль Физиев проиграл нокаутом во втором раунде боя с Маурисио Руффи на турнире UFC 325.
- Бенуа Сен-Дени выиграл бой с Дэном Хукером техническим нокаутом на турнире UFC 325.
- Дубль Экитике позволил «Ливерпулю» разгромить «Ньюкасл Юнайтед» в 24-м туре АПЛ.
- «Челси» одолел «Вест Хэм Юнайтед» в 24-м туре АПЛ, уступая со счётом 0:2.
- «Барселона» победила «Эльче» в матче 22-го тура Ла Лиги.
- Митч Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Майами и стал рекордсменом серии.
