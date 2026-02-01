Скидки
Теннис

Ольховский объяснил, почему считает Алькараса фаворитом в финале Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский объяснил, почему считает испанского теннисиста Карлоса Алькараса фаворитом в предстоящем финале Australian Open – 2026, в котором он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Что-то загадывать очень сложно. Мало кто ожидал, что Новак обыграет Синнера. Я всё-таки отдаю предпочтение Алькарасу. Он будет играть немного быстрее, чем Синнер. Янник не был тем игроком, которого мы привыкли видеть. Он играл дальше, чем обычно. Из-за этого по темпу он не обыгрывал Новака. А Алькарас будет давить. Думаю, Новак может не справиться с темпом Алькараса», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За ходом финала Australian Open – 2026, можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

