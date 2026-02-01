Словенец Шешко одержал победу на юниорском Australian Open — 2026

Словенский теннисист Зига Шешко завоевал титул чемпиона юниорского Australian Open – 2026, обыграв в финале соревнований американца Китона Хенса со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

За время матча Зига Шешко выполнил пять эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре из семи брейк-пойнта. Китон Хенс сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за финал.

17-летний Шешко стал первым в истории словенского тенниса игроком, которому удалось одержать победу на юниорском Australian Open.

Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в юниорском разряде проходил с 24 января по 1 февраля.