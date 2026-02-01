Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Словенец Шешко одержал победу на юниорском Australian Open — 2026

Словенец Шешко одержал победу на юниорском Australian Open — 2026
Комментарии

Словенский теннисист Зига Шешко завоевал титул чемпиона юниорского Australian Open – 2026, обыграв в финале соревнований американца Китона Хенса со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

За время матча Зига Шешко выполнил пять эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре из семи брейк-пойнта. Китон Хенс сделал в игре три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за финал.

17-летний Шешко стал первым в истории словенского тенниса игроком, которому удалось одержать победу на юниорском Australian Open.

Розыгрыш Открытого чемпионата Австралии – 2026 в юниорском разряде проходил с 24 января по 1 февраля.

Материалы по теме
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android