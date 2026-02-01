Скидки
Теннис

Экс-россиянка Ксения Ефремова завоевала крупнейший титул в карьере

Экс-россиянка Ксения Ефремова завоевала крупнейший титул в карьере
Комментарии

Французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию, завоевала крупнейший титул в карьере. Сегодня, 1 февраля, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 среди юниорок. В финальном матче она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

Ранее самым крупным титулом в карьере Ефремовой был J500 в Осаке, который она завоевала в сентябре 2025 года.

Ефремова стала второй французской чемпионкой Открытого чемпионата Австралии среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.

Теннис
