Экс-россиянка Ксения Ефремова завоевала крупнейший титул в карьере

Французская теннисистка Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию, завоевала крупнейший титул в карьере. Сегодня, 1 февраля, она стала чемпионкой Australian Open — 2026 среди юниорок. В финальном матче она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Ранее самым крупным титулом в карьере Ефремовой был J500 в Осаке, который она завоевала в сентябре 2025 года.

Ефремова стала второй французской чемпионкой Открытого чемпионата Австралии среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.