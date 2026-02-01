Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание матчей на 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) стартует розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1-й круг. Расписание на 1 февраля:

12:00. Людмила Самсонова (Россия, 5) – Софья Кенин (США);

13:30. Маккартни Кесслер (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия);

16:00. Айла Томлянович (Австралия, WC) – Лейла Фернандес (Канада, 6);

17:30. Хейли Баптист (США, WC) – Теодора Костович (Сербия, WC).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.