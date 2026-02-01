Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание матчей на 1 февраля

Турнир WTA-500 в Абу-Даби: расписание матчей на 1 февраля
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) стартует розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1-й круг. Расписание на 1 февраля:

12:00. Людмила Самсонова (Россия, 5) – Софья Кенин (США);

13:30. Маккартни Кесслер (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия);

16:00. Айла Томлянович (Австралия, WC) – Лейла Фернандес (Канада, 6);

17:30. Хейли Баптист (США, WC) – Теодора Костович (Сербия, WC).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
Материалы по теме
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android