«Всегда звоню маме, когда выигрываю турнир». Ефремова — после победы на юниорском АО

Французская теннисистка Ксения Ефремова поделилась впечатлениями после победы на юниорском Australian Open – 2026. В финале турнира Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну со счётом 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«У меня есть традиция – всегда звонить маме, когда выигрываю турнир или когда выхожу в полуфинал. Даже если она спит, я хочу разбудить её хорошими новостями.
В финале корт был другим. Он был медленнее, это точно, потому что вчера я играла на Маргарет Корт и там покрытие было намного быстрее. Я знаю, что Александр Бублик тоже говорил, что корт медленный, и я уже была как бы готова к тому, что всё будет по-другому, но он ещё и такой огромный. Последние шесть месяцев я тренируюсь в Париже, на корте Шатрие, который тоже огромный. Я к этому привыкла, потому что всё время тренировалась на грунте. Когда я вышла на арену Рода Лэйвера, я уже была немного готова к этому — к огромному стадиону.
Думаю, что определённо буду играть больше профессиональных турниров. Правда, у юниоров есть ограничения на их количество. Но я обязательно продолжу играть юниорские турниры «Большого шлема», некоторые крупные турниры и больше сосредоточусь на профессиональном туре. Например, сейчас я собираюсь сыграть на соревнованиях WTA-125 в Париже — это будет хороший турнир», – приводит слова Ефремовой пресс-служба Australian Open.
- 1 февраля 2026
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00
-
05:48
-
04:54
-
04:33
-
03:37
-
01:34
-
00:33
-
00:30
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:11
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:37
-
22:35
-
22:34