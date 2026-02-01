Скидки
Теннис

«Всегда звоню маме, когда выигрываю турнир». Ефремова — после победы на юниорском АО

«Всегда звоню маме, когда выигрываю турнир». Ефремова — после победы на юниорском АО
Комментарии

Французская теннисистка Ксения Ефремова поделилась впечатлениями после победы на юниорском Australian Open – 2026. В финале турнира Ефремова обыграла россиянку Екатерину Тупицыну со счётом 6:3, 7:5.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

«У меня есть традиция – всегда звонить маме, когда выигрываю турнир или когда выхожу в полуфинал. Даже если она спит, я хочу разбудить её хорошими новостями.

В финале корт был другим. Он был медленнее, это точно, потому что вчера я играла на Маргарет Корт и там покрытие было намного быстрее. Я знаю, что Александр Бублик тоже говорил, что корт медленный, и я уже была как бы готова к тому, что всё будет по-другому, но он ещё и такой огромный. Последние шесть месяцев я тренируюсь в Париже, на корте Шатрие, который тоже огромный. Я к этому привыкла, потому что всё время тренировалась на грунте. Когда я вышла на арену Рода Лэйвера, я уже была немного готова к этому — к огромному стадиону.

Думаю, что определённо буду играть больше профессиональных турниров. Правда, у юниоров есть ограничения на их количество. Но я обязательно продолжу играть юниорские турниры «Большого шлема», некоторые крупные турниры и больше сосредоточусь на профессиональном туре. Например, сейчас я собираюсь сыграть на соревнованиях WTA-125 в Париже — это будет хороший турнир», – приводит слова Ефремовой пресс-служба Australian Open.

