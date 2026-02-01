Жена Джоковича трогательно поддержала теннисиста перед финалом Australian Open — 2026

Елена Джокович (Ристич), супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, поддержала теннисиста перед финалом Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Этот мужчина значит для меня намного больше… Он подарил мне любовь, страсть, радость и чувство, что делишь жизнь с кем-то, кто никогда не перестаёт расширять свои границы. Эта ночь явно будет бессонной. Завтра он вновь сыграет в финале», — написала Елена на своей странице в социальных сетях.

Джокович познакомился с будущей супругой во время учёбы в спортивной школе в Белграде. Она тоже занималась теннисом. Романтические отношения между молодыми людьми завязались в 2005 году. В 2024 году Елена и Новак отметили 10-летие своей свадьбы.