«Невозможно выбрать победителя». Род Лэйвер — о финале мужского Australian Open — 2026

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер обратился к финалистам розыгрыша мужского Australian Open – 2026 сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу перед началом решающего матча.

«Удачи Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу в сегодняшнем финале Australian Open. То, чего Новак добился в теннисе, просто невероятно. Судя по тому, что мы уже увидели, невозможно выбрать победителя. Оба будут бороться изо всех сил. Я буду болеть на расстоянии. Вперёд, чемпионы!» – написал Лэйвер в своём аккаунте в социальной сети Х.

