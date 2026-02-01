«Невозможно выбрать победителя». Род Лэйвер — о финале мужского Australian Open — 2026
11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер обратился к финалистам розыгрыша мужского Australian Open – 2026 сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу перед началом решающего матча.
Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
«Удачи Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу в сегодняшнем финале Australian Open. То, чего Новак добился в теннисе, просто невероятно. Судя по тому, что мы уже увидели, невозможно выбрать победителя. Оба будут бороться изо всех сил. Я буду болеть на расстоянии. Вперёд, чемпионы!» – написал Лэйвер в своём аккаунте в социальной сети Х.
За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
