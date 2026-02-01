Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невозможно выбрать победителя». Род Лэйвер — о финале мужского Australian Open — 2026

«Невозможно выбрать победителя». Род Лэйвер — о финале мужского Australian Open — 2026
Комментарии

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер обратился к финалистам розыгрыша мужского Australian Open – 2026 сербу Новаку Джоковичу и испанцу Карлосу Алькарасу перед началом решающего матча.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
1
4
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Удачи Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу в сегодняшнем финале Australian Open. То, чего Новак добился в теннисе, просто невероятно. Судя по тому, что мы уже увидели, невозможно выбрать победителя. Оба будут бороться изо всех сил. Я буду болеть на расстоянии. Вперёд, чемпионы!» – написал Лэйвер в своём аккаунте в социальной сети Х.

За ходом финала Australian Open – 2026 можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Материалы по теме
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Live
Джокович и Алькарас бьются за титул АO-2026! Кому достанется главный трофей? LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android