Ефремова стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек

Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию, стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.

Сегодня, 1 февраля, в финальном матче юниорского Australian Open она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Отметим, что Ксения Ефремова также завоевала крупнейший титул в карьере. Ранее самым крупным титулом в карьере Ефремовой был J500 в Осаке, который она выиграла в сентябре 2025 года. По итогам турнира в Мельбурне Ефремова станет первой ракеткой мира среди юниоров.