Ефремова стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек

Ефремова стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек
Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию, стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

Сегодня, 1 февраля, в финальном матче юниорского Australian Open она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.

Отметим, что Ксения Ефремова также завоевала крупнейший титул в карьере. Ранее самым крупным титулом в карьере Ефремовой был J500 в Осаке, который она выиграла в сентябре 2025 года. По итогам турнира в Мельбурне Ефремова станет первой ракеткой мира среди юниоров.

