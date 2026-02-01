Ефремова стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек
Поделиться
Ксения Ефремова (583-я ракетка мира), ранее представлявшая Россию, стала второй французской чемпионкой Australian Open среди девушек. Ранее трофей в Мельбурне брала Виржини Раззано в 1999 году.
Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Сегодня, 1 февраля, в финальном матче юниорского Australian Open она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Тупицыну (1151-й номер рейтинга WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5.
Отметим, что Ксения Ефремова также завоевала крупнейший титул в карьере. Ранее самым крупным титулом в карьере Ефремовой был J500 в Осаке, который она выиграла в сентябре 2025 года. По итогам турнира в Мельбурне Ефремова станет первой ракеткой мира среди юниоров.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:48
-
11:44
-
11:35
-
11:23
-
11:08
-
10:59
-
10:46
-
10:34
-
10:28
-
10:28
-
10:17
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:30
-
09:10
-
08:23
-
08:00
-
06:00
-
05:48
-
04:54
-
04:33
-
03:37
-
01:34
-
00:33
-
00:30
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 31 января 2026
-
23:51
-
23:44
-
23:38